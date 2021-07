Stijgende covid-besmettingen maar minder ziekenhuisopnames in Antwerpen

De coronabesmettingen gaan momenteel weer in stijgende lijn, maar dat vertaalt zich niet in een enorme stijging van hospitalisaties en overlijdens. Dat was vorig jaar wel het geval. Bij de ziekenhuizen van Gasthuiszusters ligt momenteel één iemand op intensieve, bij ZNA zelfs niemand. Beide ziekenhuiskoepels hebben minder dan tien patiënten op hun covid-afdelingen. Het zijn voornamelijk veertigers en vijftigers.