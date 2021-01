Stijging coronacijfers ook in Antwerpse regio

Met de coronacijfers gaat het intussen nog altijd niet echt de goede kant op. Al is er wat hoop. Want het aantal mensen dat met covid-19 moet woren opgenomen in het ziekenhuis, daalt. Zij het heel lichtjes. Het aantal overlijdens gaat een beetje naar omhoog. Het aantal besmettingen groeit een stuk sterker.

Dat is ook in onze regio voelbaar. In Antwerpen en nog veertien andere gemeenten komen er meer infecties bij. De stijging is fors in Kapellen en Wommelgem. Dat heeft wellicht te maken met de uitbraken in woonzorgcentra daar. In twaalf gemeenten zijn er wel minder besmettingen bijgekomen. De daling is het grootst in Essen, Ranst en Wijnegem.