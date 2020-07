Stijging in Antwerpen met 500% ten opzichte van de week voordien

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is intussen gestegen naar gemiddeld 279 per dag. In de provincie Antwerpen zijn er op een week tijd 914 geregistreerd. Antwerpen telt nu als enige provincie meer dan 10.000 besmettingen, 10.197 om precies te zijn.

De voorbije week was er een stijging van het aantal besmettingen met 71% tot 1952 op een week, over heel België. In Antwerpen is er een stijging van 500% ten opzichte van de week daarvoor.

Aantal besmettingen

Bron: Sciensano

Antwerpen 567

Ranst 21

Boom 16

Mortsel 12

Zwijndrecht 12

Borsbeek 11

Edegem 11

Kontich 9

Stabroek 9

Wommelgem 8

Schilde 8

Niel 7

Lint 6

Aartselaar 6

Zandhoven 6

Schelle 6

Wijnegem 6