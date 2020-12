Stijging van aantal besmettingen in 16 gemeenten (!)

In onze regio zien we in 16 gemeenten toch ook een stijging van het aantal besmettingen. In Antwerpen stad zijn er 23 besmettingen meer in vergelijking met gisteren. In andere gemeenten is de stijging kleiner, alleen in Essen tellen we 24 besmettingen meer. In 9 gemeenten is er nog een lichte daling, en in 5 gemeenten blijft de situatie stabiel.