Vlaanderen onderzoekt of er coronapremies moeten worden teruggevorderd van de vennootschappen van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld). Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). El Kaouakibi laat in een reactie weten dat de corona hinderpremie voor de evenementenlocatie JJ House weldegelijk terecht werd toegekend en niet moet worden terugbetaald. De Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC) voert een onderzoek naar mogelijke fraude bij vzw's en andere vennootschappen van Sihame El Kaouakibi. Dat gebeurt in de nasleep van een audit bij de vzw Let's Go Urban. Enkele ex-bestuurders stapten naar buiten met de vrees dat er financiële malversaties zijn gebeurd bij de vzw. Er zou onder meer sprake zijn van oneigenlijk gebruik van subsidies. De vennootschappen van het Vlaams Parlementslid ontvingen het afgelopen jaar ook premies in het kader van de coronacrisis. "Er zijn inderdaad vragen tot terugvordering, de procedure volgens de algemeen geldende regels loopt", is vrijdagavond te horen bij het kabinet-Crevits. Sihame El Kabouakibi toont middels mailverkeer met het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan dat de corona hinderpremie voor JJ House, uitgebaat door Point Urban, wel correct werd toegekend. Ze hoeft niet te worden terugbetaald, zegt het agentschap in een mail van vandaag/vrijdag. Er liep ook een aanvraag in het kader van het Vlaams Beschermingsmechanisme voor Point Urban, maar die kan niet worden goedgekeurd zolang de datum van staking tot betaling in het kader van het faillissement niet is bepaald.Foto Belga