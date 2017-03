Aan de site van Agfa-Gevaert in Mortsel is stikstofdioxide vrijgekomen.

Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd en het gemeentebestuur vraagt de bewoners om ramen en deuren dicht te houden. Mensen in de directe omgeving worden ook geëvacueerd. "Er zijn geen meldingen van gewonden en de situatie is onder controle", aldus de stedelijke communicatieverantwoordelijke Gert Willems. Meer hierover in ons avondnieuws.