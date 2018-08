Stippel uw fietsroute uit met de Antwerpse fietskaart

Vrienden, familie en de Cel Vermiste Personen zijn met man en macht op zoek naar Wouter Christiaens. De man van 36 uit Ekeren is sinds zaterdag vermist. Hij is leerkracht aan het PITO en vader van twee kinderen. Hij is zaterdag te voet vertrokken bij z'n ouders in Sint-Gillis-Waas. Gisteravond is die buurt nog uitgekamd, zonder resultaat. Wouter had het al een tijdje moeilijk en heeft medische zorg nodig. Z'n verdwijning is dan ook onrustwekkend.