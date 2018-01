Stiptheidshaltes doen meer bussen op tijd rijden

Na het noorden van de provincie krijgt nu ook de stad Antwerpen vanaf maandag 8 januari stiptheidshaltes. Dit zijn een of enkele haltes waar een buschauffeur bij vlot verkeer even halt houdt om volgens schema te blijven rijden. Bij druk verkeer neemt deze buffer de vertraging weg, de chauffeur rijdt dan gewoon door. Hiermee wil De Lijn de stadslijnen meer volgens het boekje laten rijden. Volgens testen kunnen stiptheidshaltes de bussen tot 80 procent stipt doen rijden. Daarnaast krijgen de Antwerpse stadsbussen ook nieuwe rijtijden gebaseerd op gps-metingen.

Het aantal stiptheidshaltes hangt af van de lengte van het traject. De mosterd voor dit systeem haalde De Lijn in Duitsland. Daar dragen stiptheidshaltes al een tijdje bij aan stipter openbaar vervoer. Dat is bijvoorbeeld zo in Keulen.

De eerste stiptheidshaltes werden in december ingevoerd op elf lijnen in het noorden van de provincie Antwerpen (onder meer in de regio Merksem, Brasschaat, Wuustwezel). Na de kerstvakantie volgen acht Antwerpse stadslijnen. Het gaat om de volgende stadslijnen: 1, 13, 17, 19, 21, 22, 30 en 34.

In totaal telt Antwerpen na de kerstvakantie negentien lijnen met stiptheidshaltes. De regio’s Mechelen en Turnhout komen later aan de beurt. Daarnaast blijft De Lijn bij de lokale overheden wijzen op het belang van doorstromingsmaatregelen. Als wegbeheerders zitten de steden en gemeenten mee aan de knoppen van performanter en sneller openbaar vervoer.

Nieuwe dienstregeling op basis van gps-gegevens

De uitbreiding van de stiptheidshaltes gaat gepaard met een nieuwe dienstregeling van elf Antwerpse stadslijnen: 1, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 34 en 762. De nieuwe rijtijden zijn gebaseerd op gps-gegevens en observaties op de ritten in kwestie. Ze houden ook rekening met de geëvolueerde verkeersdrukte. Door de nieuwe rijtijden stijgt de betrouwbaarheid: de doorkomst van een bus aan een halte benadert zo dicht mogelijk de dienstregeling. Reizigers kunnen zo beter inschatten wanneer hun rit opdaagt en een eventuele aansluiting plannen.

Overzicht stiptheidshaltes

Vanaf 8 januari 2017 op de volgende lijnen

1 Hemiksem - Hoboken - Noorderplaats

13 Hoboken Polderstad - Noorderplaats

17 UZA - Brouwersvliet via Centraal Station

19Deurne Zuid - Sportpaleis

21 Wilrijk Neerland - Centraal Station

22 UZA - Groenplaats via Valaar

30 Zuid - Borgerhout - Berchem - Zuid

34 Zuid - Berchem - Borgerhout - Zuid



Bij lijnen 23 en 762 is het traject te kort voor een stiptheidshalte. Op lijn 20 komen later nog stiptheidshaltes.

Lijnen waarop de stiptheidshaltes al zijn ingevoerd: