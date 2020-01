Stoffelijke resten gevonden van vermiste loodgieter Johan van der Heyden

De stoffelijke resten van de vermiste Johan van der Heyden zijn teruggevonden. De loodgieter uit Lint verdween in juni vorig jaar. Vorige week vonden Nederlandse speurders een mortelkuip met beton in het Schelde-Rijnkanaal net over de grens. En uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat er stoffelijke resten van Johan van der Heyden in die kuip zitten. Vermoedelijk is zijn lichaam in stukken gezaagd en verbrand. Er zitten vier verdachten in de cel in Nederland. Het onderzoek wordt voortgezet.