Stop Darmkanker schenkt opbrengst verkoop mondmaskers aan strijd tegen corona

Sedert vrijdagmorgen biedt vzw Stop Darmkanker via haar webshop mondkapjes te koop aan. Amper 12 uur nadat Luc Colemont en Bruno Mettepenningen dit op social media bekend maakten, waren er al 1000 stuks verkocht. En de verkoop gaat nog steeds de hoogte in.

“We vinden het niet meer dan onze plicht om solidair te zijn met de zorgsector en op onze manier een steentje bij te dragen”, zegt een erg overtuigde Dr. Luc Colemont. Hij beseft zeer goed dat heel wat goede doelen in de zorgsector alle extra goede middelen goed kunnen gebruiken. De opbrengst van de verkoop van de mondkapjes gaat naar een ziekenhuis in Sint Truiden.

Als particulier kan je via de webshop van Stop Darmkanker een set van vijf mondmaskers bestellen aan 17,25 €. Het gaat om herbruikbare 100% katoenen mondmaskers. Na een wasbeurt op 90 graden kunnen ze onmiddellijk opnieuw gebruikt worden. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om FFP2- of FFP3 -mondmaskers die bedoeld zijn voor het zorgpersoneel. Wel bescherm je met de Stop Darmkanker-maskers anderen als je zelf niest of hoest.

Bij Stop Darmkanker beseft men dat er nog vele andere aanbieders zijn van mondmaskers maar wilden ze toch nog net een stapje verder gaan. “Wij zijn zelf een goed doel en beseffen dus heel goed dat er in deze crisistijd heel wat organisaties alle financiële hulp goed kunnen gebruiken. Daarom geven we ook met veel enthousiasme een deel van de opbrengst van de mondmaskers aan het goede doel. Ons motto bij Stop Darmkanker is al vele jaren Samen Sterk. Die gebruiken we ook consequent in al onze communicatie. Dat motto willen we met deze actie nog eens extra in de praktijk brengen”, legt Luc Colemont uit.