Storing bij Proximus in delen van Antwerpen en Limburg achter de rug

Zowat 5.000 klanten van Proximus in Antwerpen en Limburg zaten vanavond zonder internet en mogelijk zonder digitale televisie. Oorzaak was een elektriciteitspanne in een van de gebouwen. Een woordvoerder van het telecombedrijf bevestigt dat de problemen intussen opgelost zijn.

De impact beperkte zich volgens woordvoerder Fabrice Gansbeke tot een deel van Antwerpen-Centrum, meer bepaald Berchem, en de directe omgeving van het Limburgse Bree. In totaal zouden 4.000 à 5.000 klanten getroffen zijn geweest. De problemen deden zich voor bij het vast internet, met in sommige gevallen als gevolg ook problemen voor digitale televisie. Op het mobiele netwerk waren er geen problemen. Oorzaak van de storing was een stroomprobleem in een van de gebouwen in Antwerpen. Techniekers van Proximus kwamen ter plaatse om het probleem te verhelpen.