Storing bij Telenet

Telenet kampt met een storing in een gebouw in Hoboken, waardoor een aantal diensten verstoord zijn. Een derde van de klanten kan momenteel geen gesprekken via vaste telefoon voeren, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. Een aantal ziekenhuizen is telefonisch niet bereikbaar.

De problemen in Hoboken zouden rond 11.30 uur begonnen zijn. Onder meer het webmailsysteem en de webshop van Telenet gingen plat. Klanten van wie het vaste telefoonverkeer over de installaties in Hoboken loopt, kunnen niet bellen of gebeld worden. Dat zou over ongeveer een derde van de Telenet-klanten gaan. Internetverbindingen zouden wel moeten functioneren. Ook een aantal bedrijfsklanten zijn getroffen, zegt Telenet. Daarbij zijn ook ziekenhuizen die momenteel geen inkomende gesprekken meer kunnen ontvangen.

De noodnummers voor dringende hulp zijn wel nog bereikbaar. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen aanhouden. Telenet werkt aan een oplossing.

Foto Belga