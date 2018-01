Provincie Antwerpen voorlopig gespaard van grote incidenten

De brandweerkorpsen in de provincie Antwerpen hebben vannacht slechts een beperkt aantal oproepen ontvangen voor schade door het stormweer. Er is bovendien nergens sprake van grote incidenten.

De zone Rivierenland (regio Mechelen) kreeg zowat 45 meldingen, in Antwerpen zelf bleef het beperkt tot vijftien oproepen. Het ging vooral om afgewaaide takken, beperkte wateroverlast, omgewaaide hekken en ander materiaal dat op de rijweg was terechtgekomen. Ook de zone Rand (ten noorden en oosten van Antwerpen) kreeg tot nu toe slechts een dertigtal oproepen te verwerken. In de zone Kempen waren er twintig oproepen, in de zone Taxandria (regio Turnhout) vijftien. De grootste windsnelheden lijken achter de rug, maar er is in de loop van de namiddag wel kans op stormtij. Een deel van het stadsfestival Winter In Antwerpen blijft daarom woensdag dicht. Ook de stedelijke parken blijven nog gesloten. De Antwerpse Zoo is wel open.

(foto : Pixabay)