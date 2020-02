Storm Ciara - 950 oproepen voor Antwerpse brandweer

Vincent Fierens, presentator bij Q-Music en ook stadionomroeper bij R. Antwerp FC, is zaterdagnacht aangevallen in Brussel. Dat liet hij zelf weten op Twitter. Fierens was samen met z'n broer en een vriend naar een concert van Liam Gallagher gaan kijken. Rond 2 uur werd hij dan overvallen. "Drie jonge gasten vroegen onze gsm’s en portefeuilles", schrijft hij op Twitter. "Toen we weigerden, ontstond er een gevecht dat hooguit 45 seconden heeft geduurd. Gevolg: vertrouwen in de mensheid kwijt, beetje vlees en bloed verloren, maar gsm en portefeuille met succes kunnen verdedigen. Fuckers.”