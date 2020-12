Storm leidt politie naar cannabisplantage

De politie heeft zondag tijdens het vaststellen van stormschade een cannabisplantage ontdekt in de Tweemontstraat in Deurne. "Bij de vaststellingen zag men dat er in een naburig pand mogelijk een cannabisplantage zou zijn opgebouwd. De politie is dat pand binnen gegaan en vond een professioneel opgebouwde plantage van zo'n 1.300 planten", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Er werden nog geen verdachten gearresteerd. Het onderzoek wordt gevoerd door de lokale recherche van de politiezone Antwerpen, afdeling drugs.