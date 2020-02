Bijzonder belangrijk nieuws voor Beerschot. De match tegen Virton moet wellicht herspeeld worden. Want de Geschillencommissie van de voetbalbond heeft Beerschot gelijk gegeven in de zaak over de spookgoal tegen Virton. Die goal had dus niet goedgekeurd mogen worden. Beerschot verloor toen met 1-0. De uitspraak is bijzonder voordelig voor het klassement van Beerschot.