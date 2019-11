Feestzaal Theadrôme aan de Heistraat in Wilrijk is failliet. De voormalige bioscoop was 20 jaar lang een bekende feestlocatie in het zuiderdistrict, en werd zowel voor theater als discotheek gebruikt. Bedoeling is om die activiteiten verder te stellen. Daar is goed oog op. Op één dag tijd hebben zich al zeven kandidaat-overnemers gemeld.