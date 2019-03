Stormloop voor abonnementen Antwerp voor PO1 2000 aanvragen op één uur tijd

Er is een stormloop voor de abonnementen van Antwerp voor Play-off 1.

Vanaf vandaag konden alle RAFC supporters hun abonnement voor de B2C zitplaatsen verlengen. Dit voor de zitplaatsen op Tribune 1 (vakken 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 126), Tribune 2 en Tribune 3. Omdat de club verwacht had dat de interesse groot zou zijn, had RAFC deze week alle mogelijke voorbereidingen getroffen om de online-verkoop vlot te laten verlopen. Maar een keer het systeem open stond, overtrof de toeloop de stoutste verwachtingen. Zo zijn er in het eerste uur alleen al 2 000 abonnementen verlengd, wat een geleid heeft tot aanzienlijke online wachtrijen.



“Het is natuurlijk vervelend dat onze fans moesten wachten. Maar tegelijk stonden we met verbijstering te kijken naar die overrompeling. Ongelooflijk hoe onze supporters zo gebrand zijn op die Play Offs. Dan besef je als club nog maar eens waarom we zo hard gestreden hebben.”



Supporters moeten zich geen zorgen maken, ze kunnen hun abonnement tot 25 maart verlengen. Alle niet verlengde abonnementen worden nadien als losse tickets in vrije verkoop aangeboden.

