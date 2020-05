Straatartiesten wijzen u de weg op de Meir

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) raadt oldtimer-eigenaars aan om hun oude wagens nog even op stal te houden. De BFOV heeft getracht bij de overheid duidelijkheid te verkrijgen, nadat bij de oldtimerliefhebbers zaterdag verwarring ontstaan was over de vraag of recreatieve ritten met de oldtimer vanaf maandag weer mogelijk zouden worden. Dat was zaterdagochtend immers vermeld op de infowebsite van de overheid rond het coronavirus, maar werd later zaterdagvoormiddag weer van de website verwijderd. "We hebben vandaag (zondag, red.) contact gehad met de infolijn van de overheid die ons meldde dat men wacht op een nieuwe publicatie in het Belgisch Staatsblad, waar zowel de motor- als de oldtimerritjes zullen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze geen fysieke contacten impliceren en uitgevoerd worden, alleen, of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen", meldt de BFOV zondag. De federatie raadt haar leden dan ook aan om de oldtimer pas weer van stal te halen nadat de publicatie in het Staatsblad gebeurd is.