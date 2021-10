Straatdealers op heterdaad betrapt en opgepakt

In het stadspark werd een man van 24 op heterdaad betrapt terwijl hij cannabis verkocht. In de Milisstraat was een minderjarige jongen xtc aan het dealen, bij hem thuis werden nog meer xtc-pillen aangetroffen. In de Belegstraat liep een illegale man van 23 tegen de lamp die cocaïne en heroïne op zak had. In totaal wordt 1 200 euro en 42 gram heroïne in beslag genomen. In de Lange Batterijstraat bleek een zenuwachtige man net voor 50 euro cannabis te hebben aangekocht. De verkoper bleek gekend voor gelijkaardige feiten en had thuis nog ongeveer 100 gram cannabis liggen. Tot slot werd nog een zoeking uitgevoerd in de Langendries. Een 19-jarige die deel uitmaakte van een lopend onderzoek werd gearresteerd.

Alle verdachten werden voorgeleid

Ook in Merksem werd een vrouwelijke verkoopster van cocaïne betrapt tijdens een deal in haar wagen. Bij de vrouw thuis werden een lading luxegoederen, waaronder kledij en handtassen, in beslag genomen. Tot slot vatte het Wijkteam Oost een verdachte op een bromfiets. Hij probeerde eerst te ontkomen aan de politie maar moest zijn vlucht na enkele honderden meters al staken. Hij had 11 gram cocaïne op zak. Er werd ook een kompaan gearresteerd die mee werd voorgeleid.