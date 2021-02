Straatsburgbrug (N101) vanaf maandag dicht in noordelijke richting

Vanaf maandag 22 februari zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Straatsburgbrug (N101) in het Antwerpse havengebied voor onbepaalde tijd afsluiten in noordelijke richting. Het wegdek van de brug is er plaatselijk verzakt. Vermoed wordt dat een uitspoeling onder het wegdek aan de oorzaak van de schade ligt. In afwachting van verder onderzoek en de nodige herstelwerkzaamheden wordt de brug tijdelijk enkelrichting gemaakt. Verkeer richting het noorden wordt lokaal omgeleid.

Enkele weken geleden stelde het Agentschap Wegen en Verkeer beperkte schade vast aan het wegdek van de Straatsburgbrug in noordelijke richting (naar Kinepolis). Omdat het schadebeeld geen onmiddellijk ingrijpen vereiste, werd toen beslist om de situatie nauwgezet op te volgen. Uit de monitoring blijkt intussen echter dat de verzakking verder toeneemt. Daarop heeft het agentschap beslist om de brug vanaf maandag af te sluiten in noordelijke richting.



Vermoedelijk ligt een uitspoeling van grond onder het wegdek aan de oorzaak van de schade. Verder onderzoek moet hierover uitsluitsel bieden. Zodra de schade en de oorzaak ervan volledig in kaart is gebracht, kan het agentschap de nodige herstelwerkzaamheden bepalen en vervolgens laten uitvoeren.



Omleiding richting noorden



In afwachting van de herstelwerkzaamheden wordt de brughelft richting het noorden volledig afgesloten. Daarnaast wordt ook de aansluiting van de Mexicostraat op de Straatsburgbrug dichtgezet.



Gemotoriseerd verkeer richting het noorden wordt vanaf de Noorderplaats op de Leien omgeleid via de Noorderlaan (N1). Verkeer in zuidelijke richting (naar het Havenhuis) kan steeds over de brug blijven rijden en kan ook nog de afslag naar de Mexicostraat blijven nemen.



Fietsers richting het noorden zullen steeds over de brug kunnen blijven fietsen, maar via een corridor op de afgesloten brughelft en niet over het fietspad zelf.

(foto : Google Street View)