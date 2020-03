Straatverplegers vzw roept op daklozen actief te testen

Straatverplegers vzw roept op om daklozen actief te testen op het nieuwe coronavirus. Deze groep die op straat leeft, riskeert een haard van besmetting voor anderen te worden, luidt de vzw de noodklok. Ook andere verengingen zoals Dokters van de Wereld trokken al aan de alarmbel over het lot van de daklozen in coronacrisistijd.

Het advies om thuis te blijven en regelmatig de handen te wassen, kan door hen onmogelijk worden opgevolgd. Hen samenbrengen in een opvangcentrum creëert dan weer problemen van 'social distancing'. En voor zelfquarantaine bij ziektesymptomen zijn er amper opvangplaatsen. Straatverplegers vzw wijst erop dat ook met andere ziekten zoals schurft en tuberculose al is gebleken hoe moeilijk epidemieën in een opvangcentrum kunnen worden vermeden.

Bijkomend probleem is dat bij het coronavirus besmette personen vaak geen specifieke symptomen vertonen, terwijl ze toch een risico op besmetting voor anderen vormen. En als een dakloze toch ziek wordt, is het risico op complicaties en dus hospitalisatie groot, waarschuwt de vzw. 'Daarom dringen we aan deze mensen actief te testen om op een correcte manier de besmette personen te kunnen isoleren en ook hun recente contacten te kunnen testen, en de anderen een humane opvang te garanderen. Het is de enige manier om waardige en menselijke opvang voor hen te verzoenen met de noodwendigheden van de volksgezondheid', klinkt het.

