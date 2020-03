Straatvinken blijft doorgaan ook in tijden van corona

Veel evenementen zijn afgelast door de coronacrisis, maar wat wél doorgaat, is Straatvinken. Of de maatregelen rond het Coronavirus dan nog van kracht zijn of niet, op donderdag 14 mei tussen vijf en zes uur 's avonds mag u nog eens het verkeer tellen in uw straat.

De onderzoekers verzekeren dat ook die telling relevante gegevens zal opleveren. En het kan volgens de mensen van Ringland ook zonder risico's voor de volksgezondheid gebeuren , want tellen kan je ook in je eentje. Bij de burgerbeweging herhalen ze ook nog eens hun pleidooi voor Ringland, want zeker in deze crisis zoeken mensen graag groen op.

(Archieffoto ATV)