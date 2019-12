Straf met uitstel voor man die stiefdochter filmde met spycam verstopt in weerstation

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 44-jarige man uit Merksem veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel, omdat hij zijn minderjarige stiefdochter met een 'spycam' gefilmd had. Het cameraatje zat verstopt in een weerstation dat hij op de kamer van het meisje had gezet.

De moeder had drie jaar geleden aangifte gedaan, nadat een werknemer van haar partner een geheugenkaart met videobeelden van het toen 15-jarige slachtoffer had gevonden op het werk. Op de beelden was onder meer te zien hoe het meisje zich uitkleedde en zichzelf bevredigde. De beklaagde ontkende dat hij zijn stiefdochter doelbewust bespioneerd had. Hij had het weerstation met de camera ook in de woonkamer en in de keuken gezet, omdat hij zijn stiefzoon wilde betrappen. Hij verdacht de jongen ervan dat hij geld van hem stal en dingen vernielde. Hij had het weerstation alleen maar in de kamer van zijn stiefdochter gezet om de luchtvochtigheid te controleren. Het meisje bevestigde aan de politie dat de beklaagde om die reden het weerstation was komen plaatsen. Ze vertelde er echter ook bij dat ze eerder al een brief had gevonden met tips over hoe ze zich moest bevredigen. De rechtbank vond het voyeurisme bewezen. Het weerstation met de verborgen camera werd verbeurd verklaard. De beklaagde moet aan zijn vroegere partner 465 euro schadevergoeding betalen en aan het slachtoffer 1.000 euro.

(foto Pixabay)