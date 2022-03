Straffe prestatie: Lotte Kopecky wint de Strade Bianche

Belgisch kampioene Lotte Kopecky (Team SD Worx) heeft de vrouweneditie van de Strade Bianche gewonnen in het Italiaanse Siena. De wielrenster uit Niel versloeg op de Toscaanse gravelwegen de Nederlandse Annemiek van Vleuten in een sprint met twee. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman werd derde. Het is voor de 26-jarige Kopecky de eerste klassieke zege uit haar carrière.

In een wedstrijd over 136 kilometer, met dezelfde finale als de wedstrijd bij de mannen, vielen er onderweg veel schermutselingen te noteren. Lotte Kopecky liet zich 21 kilometer voor de finish voor het eerst nadrukkelijk zien, door weg te rijden uit een select peloton. Op de zevende gravelsector die nadien volgde, kon een vijftiental rensters de kloof met de Belgische kampioene dichten. Op de laatste gravelstrook, die van Le Tolfe, trok topfavoriete Annemiek van Vleuten bergop flink door. De enige die aan het wiel van Van Vleuten kon blijven, was Kopecky, maar ondanks het afstopwerk van haar ploeggenotes sloten in de laatste kilometers richting Siena toch weer tien rensters aan. De kopgroep die zich zo vormde, trok gegroepeerd naar de steile slotklim richting de finish. Op die slothelling plaatste Van Vleuten van bij de voet opnieuw een versnelling, maar Kopecky bleef tot de top kleven aan het wiel, wist zich in de laatste bochten voorbij de Nederlandse te manoeuvreren, en haalde het op de streep met gemak. Na podiumplaatsen in onder meer de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem boekt Kopecky op haar 26e zo haar eerste klassieke zege. Ze is ook de eerste leidster in de WorldTour voor vrouwen.

(Bron en foto: Belga)