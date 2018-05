Straffen met uitstel voor groep rond diamantair die tigerkidnapping ensceneert

In Antwerpen is vandaag het doek gevallen over de zaak van een geënsceneerde tigerkidnapping, waarbij een grote partij diamanten werd geroofd. De rechtbank gaf celstraffen tot vijf jaar, een aanzienlijk deel met uitstel.

Behalve beperkte geldboetes werd ook voor miljoenen dollars aan verbeurdverklaringen uitgesproken. In 2012 was er heel wat commotie in de diamantsector na een vermeende tigerkidnapping. Prashant B. had volgens zijn verklaringen gangsters over de vloer gekregen die hem een camera en een gsm op de borst plakten om hem vervolgens diamanten op te laten halen uit de kluis van zijn werkgever, Kiran Exports. Zijn vrouw zou thuis onder schot zijn gehouden. Er werd uiteindelijk voor 13,2 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt, waarvan het merendeel spoorloos is. Maar het verhaal bleek opgezet spel van B. zelf, volgens hemzelf omdat zijn baas zijn vrouw respectloos zou hebben behandeld. Hij bekende de feiten na bedreigingen door een ontevreden handlanger.

Het openbaar ministerie had voor tien beklaagden celstraffen tot vijf jaar gevorderd en een verbeurdverklaring van het voordeel van de diamanten, die niet allemaal zijn teruggevonden. Prashant B. kreeg vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. Zijn mededaders kregen - deels voorwaardelijke - celstraffen, gaande van een tot vier jaar. B. zal nog wel diep in de buidel moeten tasten. Een voordeel van vijf miljoen dollar werd verbeurd verklaard, evenals een partij diamanten ter waarde van meer dan 3 miljoen dollar, waar ook mededader V. voor moet opdraaien. Vijf uitvoerders moeten elk 100.000 euro betalen. De onmiddellijke aanhouding van B. werd gevorderd, maar de rechtbank ging daar niet op in