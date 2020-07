Straffen met uitstel voor spuwen naar ambulanciers en politie

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Robert L. (47) veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel, omdat hij naar twee ambulanciers had gespuwd. Jimmy S. (36) kreeg vijftien maanden met uitstel voor smaad en het spuwen naar een agent.

De ambulanciers waren op 1 juni een dronken man aan het helpen die op de grond was gevallen in de Kerkstraat in Antwerpen. Zijn eveneens dronken vriend, die later als Robert L. werd geïdentificeerd, was hier niet mee akkoord. Hij werd verbaal agressief en begon de ambulanciers te duwen en naar hen te spuwen. Eén van hen kreeg spuug op zijn zonnebril. De ambulanciers riepen bijstand in van de politie. Toen de agenten ter plaatse kwamen, verzette Robert L. zich hevig tijdens zijn arrestatie. Toen hij later werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter verklaarde hij zich niets meer te kunnen herinneren, ook al had hij naar eigen zeggen slechts vier biertjes op. Hij vermoedde dat er 'iets' in zijn bier of in zijn sigaret werd gedaan.

Jimmy S. werd eveneens op 1 juni gearresteerd in Hove voor openbare dronkenschap. Toen de agenten hem wilden meenemen, begon hij hen uit te schelden en te bedreigen. 'Makakkenflikken! Ik hoop dat jullie kinderen corona krijgen', riep hij onder meer. Hij klaagde dat zijn handboeien te strak zaten en schopte tegen het raam van de combi. De beklaagde verzette zich ook tegen het mondmasker dat ze hem wilden opzetten en begon te hoesten en te spuwen. Eenmaal in de cel beweerde hij medische bijstand nodig te hebben. Hierop werd medisch personeel van het UZA opgeroepen, maar die konden niks vaststellen. Ook hij kon zich achteraf niets meer van de feiten herinneren. Naast een celstraf met uitstel kregen beide mannen ook een boete van 800 euro opgelegd, die eveneens met uitstel is.