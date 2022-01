Nieuws Straks ook hondenzwemmen in Wilrijk?

En we blijven nog even in de hondenwereld. Want mogelijk kunnen eigenaars binnenkort terecht met hun viervoeters voor een plons in Ieperman, da's het stedelijk zwembad in Wilrijk.