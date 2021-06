Straks ook prik voor 12- tot 15-jarigen met onderliggende aandoeningen

De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12- tot en met 15-jarigen met onderliggende aandoeningen. Het gaat om tieners die kampen met bepaalde aandoeningen, zoals leukemie, chronische nier-of leverziekten, het syndroom van Down, een verstoord immuunsysteem of om transplantatiepatiënten. Bij besmetting met het virus lopen zij een hoger risico op complicaties met ziekenhuisopname.

De beslissing kwam er na een recente nota van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie. Enkel een arts, meestal de huisarts of pediater, zal kunnen bepalen of een jongere in aanmerking komt voor een vaccin, en dit op basis van zijn of haar medisch dossier. Er moet daarover ook overleg zijn tussen de specialist/pediater, het kind en de ouders. Het is belangrijk dat de betrokken arts het resultaat van dit overleg in het dossier opneemt, luidt het.

De vaccinatie zelf zal gebeuren in een vaccinatiecentrum en met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Enkel dit vaccin kreeg immers toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap voor toediening aan deze leeftijdsgroep.

De vaccinaties van deze beperkte groep, het gaat om enkele duizenden jongeren, zullen aansluiten op deze van de 16- en 17-jarige risicopatiënten. Over de vaccinatie van de andere 12- tot 15-jarigen, is er nog geen beslissing. Een advies daarover van de Hoge Gezondheidsraad wordt verwacht tegen eind juni.

