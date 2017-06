Straks stelt Antwerp trainer voor - volg het LIVE op ATV

Om 15 uur stelt Antwerp z'n nieuwe trainer voor. Wie dat is, is nog niet duidelijk. De naam van László Bölöni weerklinkt wel zeer nadrukkelijk in de wandelgangen, maar bij de club wil men dat nog niet bevestigen. Om te weten wie het wordt, kan u live afstemmen op ATV, want wij zenden de persconferentie rechtstreeks uit.

Bölöni is in elk geval een oude bekende van de nieuwe sportieve manager, Luciano D'Onofrio. Hij zette hem eerder al aan het hoofd van Standard, dat in het eerste seizoen onder de Roemeen kampioen werd.