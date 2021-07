Nieuws Straten blank, kelders ondergelopen: veel werk voor brandweer

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Goedeavond, welkom. Kort na de middag is er een zwaar onweer over onze regio getrokken. Het regende een tijdlang pijpestelen. En dat had zo z'n gevolgen. De Antwerpse brandweer had rond kwart voor vier al zo'n 220 oproepen gekregen. Daar zetten ze dan ook alle zeilen bij om iedereen te kunnen helpen.