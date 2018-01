stRaten-generaal naar rechtbank voor zuivere lucht

stRaten-generaal trekt eind deze maand naar de rechtbank. Dat de actiegroep dat ging doen was al bekend, maar de plannen zijn nu concreet.



De actiegroep dagvaart de Vlaamse overheid omdat ze vindt dat Vlaanderen te weinig doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vooral Antwerpen scoort slecht. Zelfs zo slecht dat de Vlaamse overheid van Europa een luchtsaneringsplan moest opstellen, maar dat plan volstaat niet, vinden de actievoerders. Volgens het saneringsplan dat nu is opgesteld, zal Antwerpen pas in 2030 de Europese normen halen wat stikstofdioxide in de lucht betreft. Ter vergelijking, in Nederland zou dat al in 2020 zijn.

stRaten generaal verzamelde 10.000 euro. 2000 daarvan komt van schrijver Jeroen Olyslaegers. Met dat geld zal een advocaat betaald worden.

(foto : Pixabay)