StRaten-Generaal roept Vlaamse overheid op om klimaatstresstest uit te voeren

Burgerbeweging StRaten-Generaal roept de Vlaamse overheid op om een klimaatstresstest uit te voeren op de Antwerpse haven. Vooral de petrochemische bedrijven die veel CO2 uitstoten kunnen volgens Straten-Generaal in de problemen komen. De prijs die ze voor die uitstoot betalen, zal de komende jaren immers steeds hoger worden. Een stresstest zoals in de bankensector zou moeten duidelijk maken of de bedrijven die kosten in de toekomst kunnen blijven dragen.