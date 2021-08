Slecht nieuws voor Antwerp. Dat hoopte op de massale steun van de supporters om donderdag Omonia Nicosia te verslaan. Vorige week verloor Antwerp in Cyprus met 4-2, dus The Great Old kan alle steun gebruiken. Maar Tribune 4 zal morgen nog niet vol lopen. Dat laat de club weten op haar website:"Vermits het comité van Binnenlandse Zaken niet vroeger dan 2 september bijeen komt en pas dan definitieve toestemming kan verlenen aangaande de capaciteit van Tribune 4 en de nodige attesten, kunnen we de vrije ticketverkoop voor de wedstrijd van donderdag helaas niet opstarten. Bovendien moeten we de huidige verkoop aan abonnees die voorrang hadden om tickets aan te kopen stopzetten." Er mogen maar 2.000 supporters de match op tribune 4 bijwonen. Er zijn wel al meer tickets verkocht. Sommige supporters zullen dan ook van tribune moeten veranderen. "Onder andere de resterende business-tickets op Tribune 1 zullen hiervoor worden aangewend, waardoor de volledige capaciteit van Tribune 1 kan worden ingezet. Er kunnen daarnaast 3000 supporters plaatsnemen op Tribune 3, inclusief het bezoekersvak." De club beseft dat dit geen ideaal scenario is en betreurt de manier van communicatie van de afgelopen week.Foto Belga