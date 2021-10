"Strenger optreden tegen geweld in en rond voetbalstadions"

Andy Murray is in Antwerpen. De wereldvedette neemt hier deze week deel aan het tennistoernooi van de European Open. Voor Murray is het een blij weerzien met Antwerpen. Hij won hier 2 jaar geleden na een beklijvende finale tegen Wawrinka. En dat nadat hij maanden out was geweest met blessures. Murray dacht toen zelfs aan stoppen. Na Federer, Nadal en Djokovic is Murray de grootste tennisser van zijn generatie. ATV kon hem vanmiddag interviewen.