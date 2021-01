Vanmorgen kwam in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen de allereerste levering van het Modernavaccin toe in Vlaanderen. Die is bedoeld om 1.000 personeelsleden van het ziekenhuis te vaccineren. Het Moderna-vaccin is het tweede dat goedgekeurd werd in ons land. Het is zo goed als even efficiënt als dat van Pfizer, en het kan op een minder koude temperatuur bewaard worden.