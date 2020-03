Strengere controles aan grensovergang in Essen

Er worden strenge controles gehouden aan de Belgisch-Nederlandse grens in Essen.

Nu de benzineprijs in België sterk is gezakt, denken veel Nederlanders nog even te gaan tanken in België, zo ook net over de grens in Essen. Maar het is niet meer toegestaan om over de grens inkopen te doen.

Vanaf vandaag zal de politie weggebruikers aan de grens informeren en terugsturen. Deze maatregelen gelden zowel in België als in Nederland. Alleen verkeer dat strikt noodzakelijk de grens moet passeren mag nog door.

Waarvoor mag je de grens nog wel over?

werk als grensarbeider

zorg voor kinderen in het kader van een co-ouderschapsregeling

het verlenen van zorg aan een hulpbehoevend familielid of persoon waarmee je een zorgband hebt.

Grensarbeiders wordt aangeraden een attest van tewerkstelling te vragen aan de werkgever. Dit geldt voor grensarbeiders in beide richtingen, dus in Nederland én in België.

(bericht en foto : Margo Tilborghs)