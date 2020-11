Strengere controles op 'lockdownfeestjes'

Het parket van Antwerpen wil zogenaamde lockdownfeestjes strenger aanpakken en gaat meerderjarige aanwezigen die betrapt worden, geen minnelijke schikking meer laten voorstellen maar wel dagvaarden.

De overtreders van de coronaregels zullen dan voor de politierechtbank moeten verschijnen tijdens een speciale coronathemazitting. Minderjarigen zullen worden opgepakt met het oog op voorleiding bij de jeugdrechter en krijgen indien nodig een proces-verbaal over een 'verontrustende opvoedingssituatie'. Het parket stelt maandag dat 'dergelijke samenkomsten binnenshuis met meerdere personen vermoedelijk een belangrijke bron van besmetting zijn' en wil ze daarom strenger beteugelen. 'Zeker nu iedereen voldoende op de hoogte is van de risico's en de impact van het virus', klinkt het. 'Zij die desondanks menen toch te moeten kunnen samenkomen, in het bijzonder binnenshuis, zijn van kwade wil en brengen zichzelf en anderen in gevaar.'