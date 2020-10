Strengere maatregelen sinds middernacht van kracht

Sinds middernacht gelden er in ons land strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat onder meer om de sluiting van cafés en restaurants, een nachtklok en het verder beperken van nauwe contacten. De maatregelen gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

Het Overlegcomité, het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen, besliste vrijdag om de teugels strakker aan te halen wegens de forse stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus. Door de toename van het aantal COVID-19-patiënten dreigen de ziekenhuizen in de problemen te komen. 'We hebben één opdracht: de cijfers naar beneden krijgen', zo benadrukte premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag.

Concreet moeten we de komende vier weken onze nauwe contacten verder beperken, van drie naar nog maximaal één 'knuffelcontact'. Privébijeenkomsten zijn beperkt tot vier dezelfde personen per twee weken en ook op het openbaar domein mogen maximaal vier personen samen zijn. Daarnaast komt er een avondklok: tussen 24 uur en 5 uur is het verboden om buiten te komen, behalve voor 'essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen', zoals woon-werk- of professioneel verkeer of verplaatsingen om medische redenen.

Zware klap horeca

De al erg getroffen horecasector krijgt ook nu weer een zware klap te verduren. Cafés en restaurants moeten vier weken lang de deuren sluiten, al wordt de maatregel na twee weken geëvalueerd. Het afhalen van maaltijden is wel toegelaten tot 22 uur. Op dat uur moeten ook de nachtwinkels sluiten. Vanaf 20 uur geldt een verbod op de verkoop van alcoholische dranken. Recepties en banketten verzorgd door traiteurs of cateraars zijn voortaan verboden, behalve in hotels voor gasten en voor de koffietafel bij uitvaarten, waar maximaal veertig mensen op aanwezig mogen zijn. Markten en kleine kermissen blijven wel toegestaan, maar bezoekers mogen niet ter plekke eten of drinken. Rommelmarkten, brocantes of kleine kerstmarkten zijn verboden. Bij de bedrijven wordt telewerken vooralsnog niet verplicht. Het is voortaan wel 'de regel voor functies die zich ertoe lenen'.

Evenementen en sport

Voor indoorevenementen en sportwedstrijden worden de protocollen deze week herbekeken, maar ook daar is het alvast verboden om drank of voeding te verkopen. Het maximale aantal toeschouwers bij sportwedstrijden wordt teruggebracht. De lokale politie zal overal op dezelfde manier toezien op het naleven van de avondklok, zo zei korpschef Nicholas Paelinck, de voorzitter van de koepel van de lokale politiezones, zaterdag na overleg met de federale politie. De prioriteiten zijn toezien op de sluiting van cafés en restaurants en op de naleving van het samenscholingsverbod, het verbod op alcoholverkoop en de avondklok. De politie blijft ook bijzondere aandacht hebben voor de handhaving van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer en drukke plaatsen, en voor lockdownfeestjes.

(foto © Belga)