Strengere voorwaarden voor gebruikers Poppy-deelwagens

Poppy, het populaire systeem voor deelwagens, gaat z'n voorwaarden verstrengen. Afgelopen weekend werd er nog maar eens een deelwagen van het Antwerpse bedrijf in de prak gereden na een joyride.

En als antwoord daarop past het bedrijf nu de gebruiksvoorwaarden aan.



Via een ingebouwd gps-systeem zal het rijgedrag gecontroleerd worden. Wie een wagen huurt moet vanaf nu minstens 2 jaar een rijbewijs hebben in plaats van 6 maanden. Rijden in het buitenland is voorlopig niet meer toegestaan en prepaid kredietkaarten worden vanaf nu geweigerd. Ook de franchise gaat omhoog en een auto kan nog maximaal 3 dagen aan 1 stuk worden gehuurd. Poppy benadrukt dat het merendeel van de klanten de wagens wel correct gebruikt. Maar het bedrijf wil op deze manier de veiligheid in het verkeer blijven garanderen en Poppy verder kunnen uitrollen in Antwerpen. Het bedrijf zegt ook nog dat het zal blijven samenwerken met politie en parket om misbruik op te sporen.