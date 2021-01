strip van vzw Stop Darmkanker in 12 talen vertaald

Dirk, het leven is een strijd waard, de strip die de vzw Stop Darmkanker maakte, haalt een record van 100.000 verkochte exemplaren. Het beeldverhaal werd inmiddels al in 12 talen vertaald. In het Portugees heet de strip João en zal hij op 70.000 exemplaren worden ingezet bij een nationale campagne om de bevolking aan te zetten zich te laten testen. “Voor ons is dit een opsteker van formaat in een niet evident jaar”, klinkt het enthousiast bij Dr. Luc Colemont, de bezieler achter Stop Darmkanker.

Samen met striptekenaar Mario Boon schreef Dr. Luc Colemont het scenario van Dirk. Het werd een graphic novel over een 50-jarige geschiedenisleraar die geconfronteerd wordt met darmkanker. Een spannend en ontroerend verhaal, een rollercoaster van emoties. Een mooie en unieke manier om het belang van het vroegtijdig opsporen van darmkanker extra onder de aandacht te brengen bij het brede publiek. En dat brede publiek bevindt zich al lang niet meer alleen in België. Dirk werd ondertussen vertaald in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Catalaans, Turks, Georgisch, Portugees en zelfs in het Antwerps. De Arabische, Zuid-Afrikaanse en Chinese versie is in volle voorbereiding.

De 70.000 exemplaren die Portugal aankoopt zullen via de apotheken worden verspreid, via de unieke samenwerking die Ageas Portugal Groep heeft met hen.