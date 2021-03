Storm op komst

Het gaat stormen morgen. Wie niet buiten hoeft te komen, blijft wellicht beter gezellig binnen.

In de parken zal u sowieso niet kunnen gaan wandelen, want die blijven in Antwerpen morgen gesloten. Er worden rukwinden tot 90 kilometer per uur verwacht, lokaal misschien zelfs tot 100 per uur. In parken kan dat tot gevaarlijke situaties leiden met takken die afbreken. Daarom is dus beslist om de parken af te sluiten.

Ook de begraafplaatsen worden gesloten voor bezoekers omwille van de aanwezigheid van monumentale bomen en grafmonumenten.

In principe gaan alle locaties in de loop van de namiddag terug open.

(foto Pixabay)