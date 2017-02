Er was een stroomonderbreking bij de trams van De Lijn. De trams in de premetrostations rijden momenteel terug, maar 'op zicht', dat wil zeggen dat ze zeer traag rijden.

Oorzaak is een ontploffing zijn in een hoogspanningscabine in de Meistraat. Ook in de Oudaan zat men een tijdlang zonder stroom.