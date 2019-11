Stroomonderbreking op Linkeroever na uurtje achter de rug

Een defect in een elektriciteitscabine heeft dinsdagochtend tot een grote stroompanne geleid op de Linkeroever en in een deel van het Waasland. Delen van Zwijndrecht, de Antwerpse wijk Linkeroever, Beveren en Kruibeke waren getroffen.

De grote stroompanne was na iets minder dan een uur volledig achter de rug. Dat meldt netbeheerder Fluvius. Het probleem werd veroorzaakt door een kortsluiting in een elektriciteitscabine in Zwijndrecht. Door een reeks herschakelingen zou iedereen intussen weer over stroom moeten beschikken. De stroomonderbreking trof duizenden gezinnen in delen van Linkeroever, Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke. Sommigen zaten bijna een uur zonder elektriciteit.

Ook het trein- en tramverkeer werd getroffen, maar daar was het probleem sneller opgelost. 'Bij zo'n groot gebied moeten we gefaseerd werken om overal weer stroom te krijgen en dan bekijken we uiteraard waar de prioriteiten liggen', zegt Fluvius-woordvoerder David Callens. Fluvius verontschuldigt zich voor eventuele ongemakken.

(Bron: Belga)

(Foto: © Pixabay)