Zo’n 40 gezinnen in en rond Borsbeek zaten deze voormiddag enkele uren zonder elektriciteit na een kortsluiting in de omgeving van de Hulgenrodestraat. Een betonpomp beschadigde er per ongeluk de hoogspanningskabel. De Brandweer en netbeheerder Elia kwamen ter plaatse om stroom- of gaslekken op te sporen. Eén vrouw moest naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook had ingeademd.