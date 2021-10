Antwerp speelt vanavond in de Europa League op de Bosuil tegen het Duitse Frankfurt. Dat The Great Old een stevige supportersbasis heeft, dat weten we natuurlijk al langer. Maar ook die van Frankfurt kunnen er wat van. De 'Hunnen', want dat is de bijnaam van de harde kern van Frankfurt, trokken gisteravond al met honderden door de Antwerpse binnenstad, zoals op deze beelden aan de Meirbrug te zien is. De Duitsers veroorzaakten al wel vaker relletjes op verplaatsing. De politie hield dan ook een oogje in het zeil, maar moest niet tussenkomen. Afwachten wat dat vanavond nog geeft. De aftrap is voorzien om kwart voor zeven.