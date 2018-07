Student AP Hogeschool bestrijdt cyberpesten met 360°-video

Cyberpesten is een van de grootste uitdagingen van de huidige digitale wereld. Tom Franck, laatstejaarsstudent Grafische en Digitale Media aan AP Hogeschool, ging in zijn eindwerk op zoek naar manieren om jongeren te sensibiliseren over cyberpesten en onderzocht hoe virtual reality daarbij kan helpen.

Hij ontwikkelde als allereerste student in België een 360°-animatievideo, die onder meer ingezet kan worden in antipestcampagnes. Tom Franck onderzocht in zijn bachelorproef hoe je jongeren met behulp van een 360°-animatievideo kan sensibiliseren over de gevaren van cyberpesten. Het idee voor deze video ontstond uit gesprekken met Tejo, de Vlaamse vzw die laagdrempelige therapeutische begeleiding biedt aan jongeren van 10 tot 20 jaar. Pesten bleek al snel een brandend actueel thema dat jongeren vandaag bezighoudt. Met deze 360°-video bekijk je een pestsituatie helemaal door de ogen van het slachtoffer. Dat maakt de toepassing zeer interessant voor scholen en jongerenorganisaties.

"Omdat deze generatie jongeren geboeid is door technologie, wilde ik hen op een digitale manier bereiken" vertelt Tom Franck. Hij ontwikkelde daarom een animatievideo, waarin je zelf kan rondkijken door de ogen van het hoofdpersonage. De technologie is nog zeer nieuw, en dat bracht extra uitdagingen met zich mee. Zo is bijvoorbeeld duizeligheid een bekend struikelblok in virtual reality. Tom lost dit op door het hoofdpersonage zich in een futuristische wereld te laten voortbewegen op een hoverboard.

Dat er nood is aan dergelijke, moderne tools die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, blijkt uit de grote interesse van verschillende partijen. "Het is de bedoeling dat deze video getoond wordt op evenementen, in scholen, in therapeutische sessies, maar hij kan bijvoorbeeld ook voor andere gelegenheden gebruikt worden, zoals in lerarenopleidingen" vertelt Tom. Het filmpje is nu al gepubliceerd op onder meer de website van Kennisplein, Kies Kleur Tegen Pesten en Cyperpesten.be. Bovendien zal Tejo zelf de video in de toekomst gebruiken tijdens lezingen, evenementen enzovoort. Ook verschillende scholen toonden zich geïnteresseerd om de video te gebruiken, maar voor hen is de kostprijs van een VR-bril dikwijls een moeilijkheid.

(foto © AP Hogeschool)