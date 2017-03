Student betrapt met drugsdossier op zijn iPad

Een student uit Borgerhout is betrapt met een kopie van een gevoelig Antwerps drugsdossier op z'n iPad. De jongeman liep twee jaar geleden stage in het Antwerpse justitiepaleis en kon zo onopgemerkt foto's maken van een aantal documenten.



De diefstal is nu pas aan het licht gekomen, nadat de student van 19 vorige maand werd betrapt op het dealen van cocaïne. De politie nam z'n iPad in beslag en vond daarop pv's en uitgeschreven telefoontaps. Documenten uit een onderzoek naar de invoer van grote hoeveelheden verdovende middelen. De student was wel degelijk gescreend voor hij aan z'n stage begon, maar dat leverde niets verontrustend op, zegt de rechtbank. Nochtans zou hij opgegroeid zijn tussen grote drugscriminelen.