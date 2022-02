Nieuws Student spot 17 boommarters op Kalmthoutse Heide: "Ze doen het goed"

Naar de boommarter dan, want die doet het tegenwoordig bijzonder goed. En da's goed nieuws, want het is een ernstig bedreigd dier omdat er vroeger vaak op gejaagd werd voor de pels. Romeo Liekens, masterstudent aan de Universiteit Antwerpen, onderzocht de boommarter op de Kalmthoutse Heide. En via z'n cameravallen is hij zeker: de boommarter is nog lang niet verdwenen.