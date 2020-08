De drugsincidenten in Antwerpen volgen elkaar snel op. Vannacht werd opnieuw een niet ontplofte granaat aangetroffen in de Van Amstelstraat in Deurne. Het explosief lag bij een voordeur waar eerder deze week ook al een granaat werd aangetroffen. De buurtbewoners zijn het meer dan beu, en hopen dat er een eind komt aan het geweld. Het is het achtste incident in een week tijd.